WANO начала первую корпоративную партнерскую проверку "Энергоатома"

Согласно сообщению, среди главных задач проверки - изучение ситуации с корпоративным руководством и управлением в «Энергоатоме», анализ взаимодействия между дирекцией компании и ее обособленными подразделениями.

«Команда проверяющих ВАО АЭС проведет независимую оценку эффективности корпоративной стратегии, политики, решений и надзора, которые осуществляет «Энергоатом» в отношении АЭС. В ходе проверки будут определены сильные стороны корпоративной политики «Энергоатома», которые могут быть полезны для других операторов АЭС по всему миру», - подчеркивают в госкомпании.

В сообщении отмечается, что корпоративная партнерская проверка ВАО АЭС заметно отличается от обычных партнерских проверок, которые проводит ассоциация, поскольку рассматривает не конкретные факты производственной деятельности, а базируется на интервьюировании топ-менеджеров компании.

Команду партнерской проверки ВАО АЭС возглавил председатель Гражданского комитета безопасности АЭС Дукованы Алеш Йон (Чехия). В состав команды вошли 11 представителей от всех региональных центров ВАО АЭС, в частности Петер Туоминен (Финляндия), Ли Аллан Гард (США), Ольга Герман (Швеция), Масаши Йокота (Япония), Албена Белянова (Болгария) и другие.

Пресс-служба сообщает, что, приветствуя руководителя и членов команды партнерской проверки, президент «Энергоатома» Юрий Недашковский отметил важную роль контактов между операторами АЭС разных стран для обеспечения безопасности.

«Такая масштабная программа, как партнерские проверки ВАО АЭС, дает возможность использовать накопленный коллегами опыт, распространять и внедрять лучшую мировую практику. «Энергоатом» первым из операторов АЭС прошел масштабную экспертную миссию в рамках проекта Украина-МАГАТЭ-ЕС: в 2010 году было проведено 14 миссий МАГАТЭ на всех энергоблоках украинских АЭС. Но нынешняя миссия ВАО АЭС для компании является особенно важной, поскольку корпоративная партнерская проверка проводится в «Энергоатоме» впервые», - цитирует Недашковского пресс-служба.

Также сообщается, что во время ответов на вопросы членов миссии было отмечено, что подготовке руководящего состава «Энергоатом» уделяет особое внимание: кроме учебно-тренировочных центров для оперативного персонала на каждой АЭС, в дирекции компании работает Академия руководителей атомной энергетики.

«В прошлом месяце мы завершили международную часть проекта строительства Национального центра подготовки ремонтного и руководящего состава, которая реализовывалась вместе с Еврокомиссией, и в следующем году планируем ввести его в эксплуатацию. Такой центр подготовки является уникальным в мире, и мы планируем вывести его на международный уровень», - подчеркнул президент «Энергоатома».

Недашковский пожелал членам команды плодотворной работы и выразил надежду, что корпоративная партнерская проверка, как на АЭС, так и в дирекции компании, пройдет успешно и конструктивно.

«Уверен, что наше сотрудничество позволит получить объективную и независимую оценку работы «Энергоатома» и поможет усовершенствовать нашу работу», - подытожил он.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, для того чтобы члены Ассоциации могли работать совместно для достижения высшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций.

В состав Всемирного совета управляющих ВАО АЭС входят 14 членов, среди которых руководители крупнейших мировых операторов АЭС. Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский был избран в состав Совета управляющих Всемирной ассоциации операторов АЭС 4 июня 2014 года в Будапеште (Венгрия).