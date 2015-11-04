"Нафтогаз" хочет нанять американских юристов для подачи иска по отобранным РФ активам в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Киеве глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«У нас есть наше предложение, которое мы хотим предоставить Кабмину. Это компания с оригинальным происхождением из США, специализирующаяся на арбитражных спорах», — сказал Коболев.

«Минюст идет по пути ЕСПЧ (Европейского суда по правах человека – УНИАН), а мы рассматриваем несколько дополнительную альтернативную тактику, которая позволит нам как компании пойти в суд потому, что Минюст пошел от имени государства и их иск более важный, потому что он охватывает все те активы, на которые мы права никогда не имели, например, тот же шельф», – добавил глава «Нафтогаза».

По словам Коболева, Кабмин должен согласовать выбранную "Нафтогазом" юридическую компанию для защиты интересов в арбитраже.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу «Нафтогаз Украины» нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму, где после аннексии Россией утерян контроль над госкомпанией «Черноморнефтегаз», ведущий добычу газа на шельфе Черного моря. Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 19 августа 2015 года.

«Министерству энергетики и угольной промышленности, Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» принять меры по привлечению квалифицированных и высокопрофессиональных юридических советников для обеспечения защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, связанных с потерей или невозможностью использования Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» имущества и неполучением ею доходов на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя», - говорится в документе.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.