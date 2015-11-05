Норвежская Statoil к 2017 году построит первую в мире плавучую ветроэлектростанцию (фото, видео)

Как говорится в сообщении компании, она приняла окончательное инвестиционное решение по строительству плавучего ветропарка "Хайвинд" напротив города Питерхед на северо-востоке Шотландии.

Электростанция мощностью 30 МВт будет расположена в Северном море в 25 километрах от берега.

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"Это знаменует собой важный шаг вперед для морских ветровых технологий и потенциально открывает новые привлекательные рынки для производства возобновляемых источников энергии во всем мире", - отмечает Statoil.

Планируется, что ветровая энергия будет питать около 20 тысяч домохозяйств. Начало работы электростанции ожидается в конце 2017 года.

Ветропарк будет охватывать территорию около 4 квадратных километров при глубине моря в этом районе 95-120 метров. Средняя скорость ветра в этом районе Северного моря составляет около 10 метров в секунду.