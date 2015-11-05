АМКУ разрешил китайцам купить солнечные электростанции Клюевых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

«По информации CNBM International Corporation, предоставленной в Антимонопольный комитет Украины: «Китайская Национальная Группа Корпораций по Строительным Материалам» (CNBM) является одной из крупнейших государственных корпораций Китая… CNBM на рынке Украины около 5 лет и является одним из самых мощных игроков рынка возобновляемой энергетики в Украине. Кроме того, компания завершает оформление ряда украинских активов в области возобновляемой энергетики», - указывается в сообщении.

CNBM намерена стать совладельцем компаний «Восход солар», «Нептун солар», «Франко солар», «Франко Пиви», «Дунайская СЭС-1», «Дунайская СЭС-2», «Приозерное 1», «Приозерное 2», «Лиманская энерджи 1» и «Лиманская энерджи 2» путем покупки акций или вхождения в уставный капитал.

Как сообщали ряд украинских СМИ, компания CNBM подала заявление о покупке станций в Антимонопольный комитет в апреле 2015 года. Данные электростанции построила компания «Active Solar», которую связывают с экс-главой Администрации президента Андреем Клюевым и его братом.

Глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook отметил, что компании группы «Active Solar» имели задолженность перед СNBM в связи с поставкой оборудования. Доля компании на рынке электрической генерации Украины составляет менее 1%.

Справка УНИАН. «Национальная Группа Корпораций по Строительным Материалам» занимается фотоэлектрикой - производством поли- и монокристаллических кремниевых солнечных батарей с 2005 года и является одним из лидеров этой области в мире (ее мощности составляют более 1000 МВт в год).

CNBM занимает 267-е место в рейтинге 500 крупнейших компаний мира по версии Fortune Global. Годовой оборот компании превышает 41 млрд долл.