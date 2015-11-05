Вытесняя Россию: шведская Preem впервые за 20 лет купила нефть у Саудовской Аравии

Шведский нефтепереработчик Preem, работающий в основном на российской нефти Urals, впервые за 20 лет купил партию нефти из Саудовской Аравии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

Представитель Preem подтвердила приобретение партии, но отказалась сообщить подробности.

По словам источников, компания переработает партию к концу ноября и решит, продолжать ли закупки саудовской нефти.

В конце сентября Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, приступила к поставкам сырья в Польшу, вытесняя Россию с ее традиционного рынка емкостью около 20 миллионов тонн в год.

Читайте такжеРоссия признала риски выхода Саудовской Аравии на рынок нефти ЕС

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в четверг снизила официальные цены продажи для северо-запада Европы.