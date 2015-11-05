"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" еще $24 миллиона предоплаты

НАК «Нафтогаз Украины» перечислил российскому «Газпрому» еще 24 млн долл. в качестве предоплаты за поставку газа.

Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Украина сделала предоплату в размере 24 млн долл. за поставки российского газа», - цитирует пресс-служба главу компании Алексея Миллера.

Как отметили в «Газпроме», с учетом ранее сделанной предоплаты этого хватит на 5 дней — до 10 ноября.

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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ждет от российского газового монополиста «Газпром» предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года.

С 1 ноября импорт российского газа был сокращен в три раза, при этом «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 64 млн долл. предоплаты для продолжения закупок газа.