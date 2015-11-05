Саудовская Аравия значительно снизила цены на нефть для Европы

В четверг саудовская государственная нефтяная компания Arabian Oil Co. (Aramco) сообщила, что повысила декабрьские цены реализации нефти для Азии.

Цены на сорта нефти Mediun и Light для Азии были повышены на 30 центов за баррель, а на сорт Heavy – на 50 центов за баррель. Сорт Extra Light прибавил в цене 40 центов за баррель, а Super Light – 1 доллар за баррель, пишет Прайм.

Кроме того, компания понизила цену реализации нефти для США и Европы. Цены на нефть сортов Mediun, Light и Heavy были снижены для США на 20 центов за баррель, а на нефть Extra Light – на 10 центов за баррель.

Самое сильное снижение цен произошло для европейских клиентов Aramco. Цена на нефть Extra Light была снижена для них на 1 доллар за баррель, нефть Light подешевела на 1,30 доллара за баррель, нефть Mediun – на 1,35 доллара за баррель, а нефть Heavy – на 1,25 доллара за баррель.

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Ранее процесс установления цен компании Aramco был лишь техническим и почти не оказывал влияния на мировой рынок нефти. Однако в последние месяцы на фоне резкого падения цен на нефть инвесторы стали пристально наблюдать за политикой Aramco в отношении цен на нефть, которая может пролить свет на нефтяную политику Саудовской Аравии.