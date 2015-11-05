Тайный доклад ОПЕК: спрос на нефть будет падать до 2019 года

ОПЕК прогнозирует пониженный спрос на свою нефть в ближайшие годы, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе организации, пишет Рейтер.

В докладе прогнозируется небольшое снижение добычи картеля до 2019 года, а среднегодовая цена корзины нефти, добываемой в странах ОПЕК, по расчетам организации, составит $55 за баррель в этом году и будет расти на $5 в год до $80 в 2020 году.

ОПЕК установила ограничение на добычу в 30 миллионов баррелей в сутки, но реальное производство превышает этот объем. Организация обсудит политику в области добычи на совещании 4 декабря.

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В докладе предсказывается рост рыночной доли и добычи ОПЕК после 2020 года за счет сокращения производства сланцевой нефти и газоконденсатных жидкостей.

"Предполагается, что добыча сланцевой нефти и газоконденсатных жидкостей из нетрадиционных источников достигнет максимума в какой-то момент после 2020 года и начнет немного снижаться. В результате событий вне ОПЕК, добыча нефти в ОПЕК предположительно будет расти в долгосрочной перспективе до 40,7 миллиона баррелей в сутки в 2040 году. Кроме того, доля нефти ОПЕК среди жидких углеводородов на мировом рынке в 2040 году составит 37 процентов по сравнению с нынешним уровнем около 33 процентов", - говорится в докладе.

В отдаленной перспективе, по мнению организации, цена нефти вырастет до $162, или $95 в долларах 2014 года.

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В приложении к докладу опубликованы комментарии Ирана и Анголы, которые предлагают картелю вернуться к политике регулирования мировых цен путем изменения добычи. В частности, Иран предлагает "договориться о справедливой и разумной цене нефти на 6-12 месяцев" и устанавливать ограничения на добычу на полгода или год.