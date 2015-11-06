В США заявили, что "Северный поток-2" угрожает Украине

Кроме этого, этот проект противоречит задаче Евросоюза по снижению энергетической зависимости от России, заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Робин Данниган, передает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

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Евроcоюз в стремлении помочь Киеву после аннексии Крыма пытается укрепить энергетические связи с Украиной, в то время как Россия угрожает прекратить поставки газа через территории соседней страны. "Напрашивается вопрос: зачем одной рукой поддерживать Украину, а второй – душить ее?" – отметила Робин Данниган на профильной конференции.

"Прекращение транзита газа по территории Украины лишит ее ежегодного дохода в размере $2 млрд", – напомнила она.

"“Северный поток-2” на самом деле угрожает не только выживанию Украины и ее ресурсам, но и топливной диверсификации в Европе, в особенности в юго-восточной Европе", – предупредила американский дипломат.

Российский "Газпром" в больших количествах поставляет газ в ЕС по территории Украины, но заявил, что намерен отказаться от этого маршрута. Строительство газопровода "Северный поток-2" позволит России поставлять газ в обход Украины с 2019 года. По оценкам "Газпрома", проект обойдется в 9,9 млрд евро.