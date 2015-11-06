Exxon Mobil подозревают в фальсификации данных об изменениях климата

Генпрокуратура Нью-Йорка начала расследование против Exxon Mobil, которую подозревают в фальсификации данных об изменениях климата, сообщает The New York Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По словам собеседников издания, вечером 4 ноября генеральный прокурор Эрик Шнейдерман направил Exxon Mobil уведомление о необходимости предоставить финансовые отчеты, письма и другие документы. Предполагается, что компания в отчетности, предназначенной для инвесторов, предоставляла неверную информацию о климатических рисках. Вице-президент по связям с общественностью Exxon Mobil Кеннет Коэн заявил 5 ноября, что компания получила повестку в суд и все еще решает, как реагировать.

«Мы однозначно отвергаем обвинения, что Exxon Mobil скрывал результаты исследований в области изменения климата», — заявил он, добавив, что компания финансировала развитие науки в области климата с 1970 года, и с ее помощью было опубликовано несколько десятков научных работ по этой теме.

Издание отмечает, что расследование против Exxon может затронуть и другие нефтяные компании.

Осведомленный источник Reuters также подтвердил начало расследования против компании, пишет РБК.

Ранее власти США начали расследование против немецкого концерна Volkswagen. Агентство по охране окружающей среды США заявило, что программное обеспечение, установленное на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями, позволяет обходить проверку уровня выброса вредных веществ. Автопроизводителю грозит штраф в $18 млрд.