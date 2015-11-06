Яценюк: газопровод "Северный поток-2" лишит Евросоюз энергонезависимости

Об этом в ходе встречи с премьер-министрами стран Балтии в Риге сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщили в пресс-службе украинского правительства.

«Если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0 ,4 млрд долл. Это лишит ЕС реальной энергетической независимости», - цитирует пресс-служба Яценюка.

В этой связи, глава Кабинета министров Украины обратился к Европейской Комиссии и главам правительств Балтийских стран с просьбой серьезно подумать над вопросом строительства газопровода. «Этот проект должен соответствовать всем критериям Третьего энергетического пакета. Мы как государство Украина убеждены, что этот проект не имеет ничего общего с экономическими вопросами, только с политическими», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеВ США заявили, что "Северный поток-2" угрожает Украине

Как сообщал УНИАН, в начале сентября российский «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток - 2».

В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток – 2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.