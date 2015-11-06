Демчишин: мы подготовились к возможному прекращению поставок газа из России

Украина подготовилась к возможному прекращению поставок природного газа из России в период отопительного сезона 2015-2016 гг., сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Конечно, есть два фактора риска: это возможность форс-мажорных случаев в поставке газа из Российской Федерации, к чему мы также готовимся и подготовились в полной мере», - сказал Демчишин.

По словам министра, Украина в 2015 году перед отопительным сезоном закупила на 1 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году.

«С таким объемом, я уверен, мы пройдем отопительный сезон без каких-либо неожиданных ситуаций», - сказал он.

Также министр отметили, что на складах тепловых электростанций накоплено 2,5 млн тонн угля, что также позволяет нормально войти в отопительный сезон без отключений электроэнергии.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре 2015 года закупила в ЕС 61% от всего необходимого ей импортного газа, на долю «Газпрома» пришлось всего 39%.