Цена нефти Brent поднялась выше 48 долларов

Мировые цены на нефть продолжают показывать положительную динамику, однако сохраняющийся избыток этого сырья на рынке и возможное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США ограничивают сильный рост стоимости "черного золота", сообщают РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13.41 мск пятницы стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% - до 48,45 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,73% - до 45,53 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что цены на нефть продолжают отыгрывать данные по запасам в США. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 октября, выросли на 2,847 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 482,8 миллиона баррелей. Добыча нефти выросла на 0,5%, или на 48 тысяч баррелей в сутки, - до 9,16 миллиона баррелей.

В среду глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что повышение процентной ставки в декабре вполне вероятно. Она отметила, что экономика США сейчас работает хорошо, а внутренние доходы устойчиво растут. Положительные данные статистики могут стать еще одним стимулом для ФРС повысить ставки в декабре. Повышение ставок вызовет укрепление доллара, что окажет давление на стоимость нефти.

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Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных по динамике буровых установок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в 21.00 мск пятницы обнародует эти недельные данные. Неделей ранее количество установок в стране сократилось на 12 штук, или на 1,52%, и составило 775 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1154 единицы, или на 59,8%.