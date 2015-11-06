Украина станет неотъемлемой частью единой энергетической политики ЕС - Яценюк

Об этом в ходе международной конференции в Риге (Латвия) заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщили в пресс-службе правительства.

«Для ЕС очень важно иметь единую энергетическую политику. И Украина станет неотъемлемой частью единой энергетической политики, - цитирует пресс-служба Яценюка. - Представляется, что ЕС потерял много времени в формировании реальной единой энергетической политики. Вы потеряли миллиарды. Россия, как всегда, играет в игры. Российский «Газпром» устанавливает цены для разных стран по разным формулам».

Яценюк отметил, что мощная энергетическая политика позволит избавить любого права "играть в игры". Именно поэтому, по словам Яценюка, Европа должна серьезно рассмотреть предложение поставок сжиженного природного газа из США для ЕС. «Это создаст дополнительную конкуренция на рынке и, конечно, положительно повлияет на цены», - подчеркнул глава украинского правительства.

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Яценюк напомнил, что сейчас Россия реализует проект "Северный поток-2", цель которого обойти Украину и лишить нашу страну доходов в объеме 2 млрд. долл. в год. В то же время доходов будут также лишены другие транзитные страны - Словакия с вероятной потерей 0.8 млрд. долл. прибыли и Польша с 0.3 млрд. долл. доходов. "Этот проект позволит вместе с тем создать «газовый кран» в Европе, который будет контролироваться «Газпромом» и некоторыми западными странами для контроля над ценами в ЕС, - добавил Яценюк. - Этот проект не имеет ничего общего ни с энергетической независимостью Европейского Союза, ни с энергополитикой ЕС. Северный поток-2 - это антиевропейский и антиукраинской проект».

Глава украинского правительства отметил, что в Украине самая большая газотранспортная система в Европе с самым большим объемом подземных хранилищ. Кроме того, украинская ГТС - «это самый быстрый и дешевый путь».

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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ждет от российского газового монополиста «Газпром» предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года.

С 1 ноября импорт российского газа был сокращен втрое. При этом «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 64 млн долл. предоплаты для продолжения закупок газа.