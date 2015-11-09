Нефть марки Brent торгуется около $48 за баррель

На открытии торгов мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Газета.ru.

В частности, на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,86%, до 47,83 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 0,88%, до 44,68 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября цены на нефть начали рост после достижения трехнедельного минимума на фоне снижения курса доллара.

Между тем, аналитики прогнозируют сохранение тенденции к снижению цен.