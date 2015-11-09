Украина за неделю отобрала из своих хранилищ 57 миллионов кубометров газа

Украина, накопив необходимый объем газа для прохождения отопительного периода и гарантии бесперебойного транзита российских углеводородов в Евросоюз, за первую неделю ноября отобрала из своих подземных хранилищ 57 миллионов кубометров газа, говорится в сообщении "Укртрансгаза".

По данным компании, по состоянию на 9 ноября в хранилищах Украины находится 17 миллиардов кубометров газа.

Также в "Укртрансгазе" отметили, что Украина импортирует газ по четырем направлениям: из РФ – 21,4 миллиона кубометров в сутки, из Словакии - 20,5 миллиона кубометров в сутки, Венгрии и Польши - по 0,5 и 0,6 миллиона кубометров в сутки соответственно.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 30 октября начала отбор газа из своих подземных хранилищ.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина до конца года не планирует закачивать газ в подземные хранилища, а накопленных 17 миллиардов кубометров топлива хватит для прохождения отопительного сезона.