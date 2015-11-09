Украина и Польша договорились о цене на электроэнергию
Украина будет продавать Польше электроэнергию по цене 7,5 евроцентов за 1 кВт-ч.
Украина, в рамках предоставления аварийной помощи Польше из-за сложной ситуации с энергоснабжением в этой стране, будет продавать ей электроэнергию в ноябре по цене 7,5 евроцентов за 1 кВт-ч.
Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг от 3 ноября 2015 года.
Согласно документу, НКРЭКУ установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену на электрическую энергию, которая перемещается между энергосистемами Украины и Республики Польша, в размере 7,5 евроцентов за 1 кВт-ч.
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Как ранее сообщал УНИАН, операторы энергосистем Польши и Украины 17 августа заключили договор о поставках электроэнергии в Польшу.
По данным "Укрэнерго", максимальная величина аварийной помощи Польши составляет 235 МВт.