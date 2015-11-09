В 2016 году 3 блока украинских АЭС будут работать на топливе Westinghouse

Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций (всего 15 блоков), которое будет использоваться наряду с российским ядерным топливом.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"На протяжении следующего года планируем на трёх блоках использовать топливо Westinghouse", - сказал министр.

По его словам, речь идёт об энергоблоке №2 и №3 Южно-Украинской АЭС, а также блоке №5 Запорожской АЭС.

Также Демчишин отметил, что в 2016 году Westinghouse поставит «Энергоатому» 5 топливных сборок из общего планируемого годового объема импорта 13 штук.

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, заплатит Харьковскому физико-техническому институту 16,85 млн грн за услуги по научно-техническому сопровождению расширения эксплуатации американского ядерного топлива компании Westinghouse на энергоблоках Запорожской АЭС.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.