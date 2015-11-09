Демчишин видит Китай партнером в достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Вы знаете, что мы денонсировали соглашение с РФ. Сейчас проводится процесс привлечения нового инвестора. Ищем партнера. Я считаю, что это должен быть международный партнёр. Мы сейчас смотрим на Китай», - сказал министр.

Как отметил Демчишин, Украина планирует провести международный конкурс по выбору компаний на достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о денонсации соглашения с Российской Федерацией о достройке двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Читайте также"Энергоатом": у России нет права подавать иск на денонсацию соглашения о достройке ХАЭС

Согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить «Росатом» в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.