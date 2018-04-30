Рецепт энергонезависимости

«В течение 10 лет мы должны сделать Украину полностью энергонезависимым государством. Мы должны избавиться от газовой зависимости от Российской Федерации. Именно поэтому мы проводим широкие реформы в энергетической сфере». Об этом в начале ноября заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в очередном своем 10-минутном обращении к народу.

Для достижения указанной цели правительство постепенно внедряет программы энергоэффективности и энергосбережения. Однако реальной независимости можно добиться, если значительно увеличить добычу собственных энергоресурсов. В таком случае страна может позволить себе отказаться от зарубежного голубого топлива и черного золота.

Пока все наоборот. Отсутствие средств на модернизацию оборудования, катастрофическое недофинансирование новых геологоразведочных работ, нехватка средств на эксплуатацию истощенных скважин, - вот главные причины снижения добычи углеводородов в стране.

Способов решить данную проблему не так уж и много. Наиболее эффективными среди экспертов считается, открытие новых перспективных месторождений, которые могут быть интересны инвесторам, а также реанимация законсервированных в советские времена скважин, считавшихся на тот момент малоэффективными.

Именно с такими предложениями выступила ведущая компания в сфере геологоразведочных работ в стране - «Надра Украины». В начале ноября компания презентовала в Государственной службе геологии и недр стратегию, которая предлагает большую программу геологоразведочных работ в стране для увеличения запасов энергоресурсов, а также определяет возможности увеличения их добычи.

Как рассказал заместитель главы правления «Надра Украины» Максим Максименцев, в настоящее время компания имеет 20 специальных разрешений на добычу углеводородов, а потенциальные ресурсы компании составляют 8 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн нефти.

"Для небольшой компании - это неплохо, но для государства - это не так уж и много. Поэтому компания предлагает использовать ресурсный потенциал как тех площадей, которые когда-то были изучены и их скважины законсервированы, так и за счет лицензирования новых площадей", - пояснил замглавы компании.

Готовые участки привлекут инвесторов

В рамках стратегии «Надра Украины», соисполнителем которой является госпредприятие «Укргеофизика», было отобрано более 40 площадей. Ожидаемый ежегодный объем добычи газа на выбранных месторождениях может составить 7,8 миллиарда кубометров газа и 0,9 млн тонн нефти. Объем финансирования данной программы оценивается в 5,6 млрд грн, и включает в себя затраты на переоснащение геологической отрасли (2,1 млрд грн).

Заместитель главы правления компании сообщил, что продажа ожидаемого объема углеводородов с 40 участков может принести более 60 млрд. грн дохода, что в 10 раз больше стоимости реализации программы. Кроме того, это даст загрузку геологоразведочным, добывающим и перерабатывающим отраслям, что автоматически увеличит налоговые отчисления государству.

«Программа рентабельная и может быть реализована. Это вообще потенциальный момент с точки зрения увеличения портфеля, обеспечения нас работой и выполнение наших основных функций», - сказал Максименцев.

По словам главы правления компании Ярослава Климовича, в предложенной стратегии из всех рассматриваемых участков было выбрано 10% самых перспективных.

"Мы видим потенциально интересные участки, которые мы в перспективе можем лицензировать и комплексно провести на них геологоразведочные работы, как говорят, "сделать конфетку" с защитой запасов, подтверждением геологического аудита ведущими международными компаниями", - сказал Климович.

При этом он подчеркнул важность подготовки участков к стадии разработки, поскольку без этого крупные зарубежные инвесторы смотрят на проекты в Украине с настороженностью, не желая получить «кота в мешке». По его мнению, наиболее интересным в настоящее время предложением для инвестора и государства может быть подписание соглашения о разделе продукции (СРП), при котором стороны распределяют между собою добытые энергоресурсы.

"Надра Украины" рассчитывает привлечь средства за счет госбюджета или благодаря кредитам от международных финансовых организаций с помощью предоставления государственных гарантий.

Кроме того, замглавы правления сообщил, что компания намерена получить новые спецразрешения на 13 участках, которые прошли оценку на дочерних предприятиях компании - «Укрнаукагеоцентр» (Полтава) и «Захидукргеология» (Львов). Потенциальный ресурс компании от лицензирования этих площадей может увеличится до 35 млрд кубов газа (в 4 раза), и до 4 млн тонн нефти (более чем в 4 раза).

При этом председатель Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в Украине, доктор геолого-минералогических наук, доктор географических наук, доктор технических наук, академик, основатель медицинской геоэкологии Григорий Рудько выразил мнение, что более эффективно в Украине разрабатывать месторождения на западе страны, чем на востоке. По его словам, на месторождениях Львовской области есть месторождения, на которых газ залегает на глубине 600 метров, а его запасы могут составлять до 2-3 млрд кубометров.

«Даже небольшие месторождения дают запасы в 200 млн кубометров, при этом месторождение на Полтавщине имеет добываемых 3-5 млн кубометров, а глубины там около 5 километров. Хочу обратить на это внимание!», - отметил Рудько.

Новая жизнь старым скважинам

Объем работы геологоразведочной и добывающей отраслей в СССР имел неимоверные масштабы и поэтому запускались скважины с большим дебитом, а остальные ликвидировались или консервировались по разным геологическим причинам.

Как отметил заместитель генерального директора государственного предприятия «Укргеофизика» Анатолий Толкунов, в тот период слабые скважины были не интересны, однако в условиях дефицита энергоресурсов и с усовершенствованием технологий на них можно возобновлять добычу.

«Сейчас мы наблюдаем массу случаев, когда лицензиат получает скважину или арендатор берет ее в аренду, как в случае с «Укргазвыдобування». Коммерческие структуры берут эти скважины в ремонт и ведут добычу», - сказал Толкунов.

Уже независимая Украина получила в наследство около 4 тыс. таких скважин. По оценкам геологов и специалистов «Надра Украины», добывать газ можно не более, чем на 190 скважинах, половина которых находятся на лицензионных участках компании «Надра Украины», крупнейшей газодобывающей государственной компании «Укргазвыдобування», а также нефтедобывающей компании «Укрнафта».

«Из 190 особое внимание мы сконцентрировали на 100 скважинах, которые можем разрабатывать силами предприятий, в которых государственная доля составляет 100% или превышает 50%», - сказал Максименцев.

По его словам, затраты на восстановление скважины составляют около 20 млн грн, что на 60-80% меньше бурения новой. Срок ее окупаемости при получении планируемых объемов энергоресурсов окупаемости составляет 1-2 года.

Как подчеркнул Максименцев, благодаря возобновлению работы 190 скважин, объем добычи газа в Украине может быть увеличен на 500 млн кубометров газа в год. В то же время он рассказал, что возобновление работы законсервированных скважин наиболее эффективно можно будет осуществлять также на условиях СРП, при этом нужно внести ряд законодательных изменений для регулирования этой деятельности.

Высокая рента тормозит развитие

Тем не менее, любые предложения, которые могли бы привлечь инвестиции в нефте- и газодобывающую отрасль в Украине сводятся на нет. Эксперты отрасли уверены - пока Верховная рада Украины не проголосует за законопроект, который предполагает снижение рентных ставок для газодобывающих компаний, деньги в эту отрасль никто вкладывать не будет.

По словам главы Государственной службы геологии и недр Украины Николая Бояркина, инвесторы из Канады и США проявляют интерес к добыче углеводородов в нашей стране, но ожидают улучшения инвестиционного климата.

«Америка и Канада, в отличие от Европы, делают акцент на вкладывание денег и получение от этого каких-то конкретных результатов», - отметил Бояркин.

Он отметил, что стратегия «Надра Украины» предлагает эффективные способы решения проблемы дефицита энергоресурсов в стране, однако некоторые ее пункты требуют доработки.

«Я доволен, что есть такая концепция. Я ее полностью поддерживаю. Более того, я готов с вами идти до самого, как говорится, логического завершения этой концепции. Чтобы она превратилась в действие, а не была просто концепцией», - добавил глава Госгеонедр.

В свою очередь генеральный директор предприятия «Укрнаукагеоцентр» Петр Голуб сообщил, что реализация стратегии «Надра Украины» позволяет пополнить перспективные запасы углеводородов до 85 млрд кубометров, благодаря ускорению темпов работы на существующих площадях и освоению новых.

«Коллектив «Укрнаукагеоцентр», как соучастник предлагаемой стратегии развития, уверен в ее реализации и полностью поддерживает «Надра Украины», - подчеркнул Голуб.

При этом глава правления НАКа заявил, что специалисты компании и геологи в течение месяца намерены усовершенствовать стратегию для ее дальнейшего рассмотрения в Кабинете министров Украины.

«Если мы говорим об энергетической независимости, то это должны быть не просто слова. Мы должны идти к этому. Я и мои коллеги уверены, что благодаря реализации этого проекта, мы можем в значительной степени приблизиться к энергетической независимости», - подчеркнул Климович.

Алексей Пасичный