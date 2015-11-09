Украина 11 ноября остановит импорт электроэнергии из России

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Сегодня по импорту мы получаем 400 МВт, каждый день объем разный. До среды этот вопрос будет закрыт. В среду мы, скорее всего, перестанем получать электроэнергию из РФ», - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что 11 ноября планируется подключение к энергосети страны блока №3 Ривненской АЭС, мощность которого составляет 1000 МВт.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Демчишин заявил, что Украина планирует продлить контракт на импорт электроэнергии из России, уточнив, что действие текущего контракта заканчивается 31 декабря 2015 года.

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Справка УНИАН. Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом собственного ресурса, однако закупка осуществляется с определенными перерывами. В частности, в июне-июле закупка электроэнергии в РФ не осуществлялась. В начале августа импорт электроэнергии из России возобновился, но к концу месяца вновь был приостановлен. Затем 7 сентября Украина возобновила импорт, но лишь в объеме не более 100 млн кВт/ч, что оказалось втрое меньше августовского импорта. В октябре импорт отсутствовал и возобновился с 1 ноября.