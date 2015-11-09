Министр нефти Омана назвал ОПЕК виновной в низких ценах на "черное золото"

Министр нефти Омана Мохаммед бин Хамад аль-Румхи назвал текущий уровень добычи нефти «безответственным» и назвал ОПЕК виновной в сложившихся низких ценах на нефть, пишет The Wall Street Journal.

«Это такое сырье, что если вы выпускаете на рынок лишний миллион баррелей в день, то вы разрушаете рынок», — сказал аль-Румхи. Он отметил, что те, кто считает нынешний кризис проявлением божественного провидения, не правы. «Извините, я на это не куплюсь, я думаю, что мы сами создали его», — резюмировал министр.

Оман не является членом ОПЕК. Аль-Румхи высказал свое мнение на конференции в Абу-Даби, на которой высокопоставленный представитель эмиратского министерства нефти защищал подход картеля, заключающийся в сохранении уровня добычи и борьбе за долю рынка, передает РБК.

В начале декабря состоится ежегодный саммит ОПЕК, на котором картель будет определять свою стратегию на предстоящий год. Представитель ОАЭ заявил, что сокращение добычи станет просто субсидией для производителей с высоким уровнем издержек, например, в США. При этом такие члены ОПЕК, как Венесуэла и Алжир, призывают снизить добычу, чтобы поднять цены на нефть.

Члены картеля суммарно добывают 31,57 млн барр./день, из которых более 10 млн барр. приходится на Саудовскую Аравию. С учетом рекордного уровня добычи в России превышение спроса над предложением, по данным ОПЕК, достигает примерно 1 млн барр./день.

Цены на нефть упали от более $100/барр. летом 2014 года до ниже $50/барр. Согласно консенсус-прогнозу 13 инвестиционных банков, опрошенных WSJ в конце октября, средняя стоимость барреля нефти марки Brent составит в 2016 году $58.