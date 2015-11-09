На рынке нефти разгорается ценовая война между Саудовской Аравией и Россией

В ответ на увеличение российских поставок в Китай Саудовская Аравия, чью нефть редко можно встретить к северу от Средиземного моря, снизила цены на декабрьские партии для Европы до минимального уровня со времен финансового кризиса 2009 года, пишет Рейтер.

Несколько переработчиков в Польше и Швеции, как правило использующие российскую нефть Urals, за последний месяц приобрели саудовскую нефть.

Весной этого года, когда предложение на рынке также выросло, переработчики увеличили закупки благодаря повышению спроса на бензин. Но в этот раз наблюдается избыток не только сырья, но и нефтепродуктов.

"Первое полугодие будущего года представляется явно опасным временем для "быков" на нефтяном рынке. В этот период хранилища могут заполниться до отказа, что вызовет падение цен", - написал в отчете генеральный директор брокерской конторы PVM Дэвид Хафтон.

Лишняя нефть накапливается на атлантическом рынке, провоцируя ценовую войну между сортами и делая уровень $50 за баррель все менее доступным для Brent.

За счет рекордно высокой добычи в России скидка на Urals по отношению к Brent за три месяца выросла втрое, и цена упала до 17-месячного минимума. Подешевевшая нефть Urals начала вытеснять с рынка североморскую нефть Forties - основной из четырех сортов, которые формируют корзину европейской эталонной смеси Brent, и интерес азиатских покупателей к российской смеси увеличился.

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Так, не менее три из семи супертанкеров, зафрахтованных для перевозки ноябрьских партий из Северного моря в Азию, повезут российскую нефть вместо традиционной североморской.

Значительный поток европейского сырья в Азию пока не привел к укреплению дифференциалов нефти в Северо-Западной Европе, отмечают эксперты.

"Удивительно, что рынок Forties все еще довольно слаб, несмотря на все отгрузки на Дальний Восток", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.

Дифференциалы Forties близки к пятимесячному минимуму и в этом году торговались со скидкой к датированному Brent чаще, чем когда бы то ни было за 20 последних лет.

Дифференциалы азербайджанской нефти за последний месяц снизились более чем в два раза до годового минимума, а премии на нигерийскую нефть Qua Ilboe также упали вдвое.

Избыток нефти из Нигерии, превышающий 60 миллионов баррелей, в сочетании с максимальной за два года добычей в Северном море и почти полными хранилищами дизельного, печного и авиационного топлива в Европе, вынуждает трейдеров накапливать нефть в плавучих хранилищах, что лишь усиливает давление на рынок.