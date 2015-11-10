С начала торгов стоимость нефти Brent упала до $47 за баррель

На мировых торгах во вторник, 10 ноября, цены на нефть снижаются.

Согласно данным Интерконтинентальной биржи в Лондоне, стоимость декабрьского фьючерса на североморскую смесь Brent с начала торгов снижалась до $47 за баррель.

Читайте такжеНа рынке нефти разгорается ценовая война между Саудовской Аравией и РоссиейК 9:00 цена Brent составляет 47,32 доллара за баррель (снижение 0,211%), WTI - 44,13 доллара за баррель (снижение 0,363%).

9 ноября декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE подорожали на $0,43 (0,91%) - до $47,85 за баррель. На торгах 6 ноября их стоимость опустилась на $0,56 (1,17%), составив $47,42 за баррель.

Как сообщал УНИАН, ОПЕК прогнозирует пониженный спрос на свою нефть в ближайшие годы.

В докладе картеля прогнозируется небольшое снижение добычи до 2019 года, а среднегодовая цена корзины нефти, добываемой в странах ОПЕК, по расчетам организации, составит $55 за баррель в этом году и будет расти на $5 в год до $80 в 2020 году.

ОПЕК установила ограничение на добычу в 30 миллионов баррелей в сутки, но реальное производство превышает этот объем. Организация обсудит политику в области добычи на совещании 4 декабря.

В докладе предсказывается рост рыночной доли и добычи ОПЕК после 2020 года за счет сокращения производства сланцевой нефти и газоконденсатных жидкостей.