Суд Литвы обязал "Газпром" выплатить штраф €35,7 миллионов за нечестную конкуренцию

Региональный административный суд Вильнюса подтвердил решение нижестоящей инстанции о том, что «Газпром» должен выплатить штраф в размере €35,7 млн за ограничение конкуренции на рынке Литвы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на CPI.

Штраф на компанию был наложен в июне прошлого года за отказ обсудить с литовской компанией Lietuvos Energija виртуальный обмен газом. «Газпром» подал апелляцию, которая была отклонена. Адвокат «Газпрома» в юридической фирме Motieka & Audzevicius отказался от комментария.

Читайте такжеУкраина завершает закупку оплаченного российского газа, дальнейший импорт зависит от цены – КоболевРанее «Коммерсант» сообщал, что Литва, чей контракт с «Газпромом» истекает в декабре, все же начала переговоры с монополией о поставках на следующий год. По данным «Ъ», ускорить переговорный процесс могла готовность монополии перейти к продаже газа в Прибалтику на аукционах. Опыт первых таких торгов показал, что цена аукциона оказывается выше контрактной на $10–20 за 1 тыс. кубометров. Примерно настолько же сейчас дороже сжиженный природный газ (СПГ), который Литва закупает в Норвегии, но эксперты не исключают, что в дальнейшем при дефиците газа в Европе цены на СПГ могут вырасти.