Украина сократила закупки российского газа до 10 миллионов кубометров в сутки - Миллер

Украина сократила объемы закупок газа из Российской Федерации в четыре раза по сравнению с началом месяца - до 10 миллионов кубометров в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового монополиста "Газпром" со ссылкой на главу компании Алексея Миллера.

"Украина сократила объемы закупки российского газа из-за финансового дефицита НАК "Нафтогаз Украины" по сравнению с началом месяца в четыре раза - до 10 миллионов кубометров в сутки. Одновременно снижается закупка с европейского направления. Таким образом, на настоящий момент предоплаченного "Газпрому" газа даже при таком низком уровне отбора хватает лишь на четыре дня - до субботы, 14 ноября", - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября "Укртрансгаз" сообщил, что Украина, накопив необходимый объем газа для прохождения отопительного периода и гарантии бесперебойного транзита российских углеводородов в Евросоюз, за первую неделю ноября отобрала из своих подземных хранилищ 57 миллионов кубометров газа.

5 ноября НАК "Нафтогаз Украины" перечислил российскому "Газпрому" еще 24 миллионов долларов в качестве предоплаты за поставку газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ждет от российского газового монополиста "Газпром" предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года.