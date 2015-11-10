Украина с начала ноября импортировала 476 миллионов кубометров газа

Украина с 1 по 9 ноября 2015 года импортировала 476 миллионов кубометров природного газа, говорится в сообщении госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, с территории РФ поступило 311 миллионов кубометров газа, а из стран Европы - 165 миллионов кубометров.

"По состоянию на сегодняшнее утро, суточный режим импорта голубого топлива с территории Европы составляет 23,2 миллиона кубометров или 70% от общего поступления природного газа для нужд Украины", - сообщили в "Укртрансгазе".

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Как ранее сообщал УНИАН, в октябре 2015 года доля российского газа в импорте достигла свыше 80% (1,989 миллиарда кубометров из 2,4 миллиарда кубометров).

Украина в январе-октябре 2015 года закупила в ЕС 61% от всего необходимого ей импортного газа, на долю "Газпрома" пришлось всего 39%.