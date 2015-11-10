Коболев ожидает решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом" в 2016 году

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает решения Стокгольмского суда по газовому спору с Российской Федерацией, начатому весной 2014 года, уже в первом полугодии 2016 года.

Об этом журналистам сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Мы готовимся к слушанию, которое должно начаться в первом квартале следующего года. И мы ожидаем, что в первой половине 2016 года они закончатся", - сказал Коболев.

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