Коболев ожидает решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом" в 2016 году
12:06, 10 ноября 2015Энергетика
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"Нафтогаз Украины" готовится к слушанию, которое должно начаться в первом квартале 2016 года.
Судебное слушание должно пройти в первом квартале 2016 года / eer.ru
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает решения Стокгольмского суда по газовому спору с Российской Федерацией, начатому весной 2014 года, уже в первом полугодии 2016 года.
Об этом журналистам сообщил глава НАК Андрей Коболев.
"Мы готовимся к слушанию, которое должно начаться в первом квартале следующего года. И мы ожидаем, что в первой половине 2016 года они закончатся", - сказал Коболев.
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