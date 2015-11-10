Коболев назвал условия закупки Украиной российского газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена закупать российский газ только по мере необходимости и лишь в случае благоприятной рыночной конъюнктуры, сообщил журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы будет оплачивать российский газ по мере необходимости. Нам надо – мы покупаем, нам не надо – мы не покупаем. Когда мы видим конъюнктуру благоприятную, мы покупаем. – Если мы считаем, что цена будет снижаться, то зачем покупать сейчас то, что через неделю будет дешевле?", – сказал Коболев.

Читайте такжеНафтогаз готов покупать газ у Газпрома - но только после интересных предложений

Как сообщал УНИАН, Украина, следуя трехсторонним брюссельским договоренностям, 31 октября завершила закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

С 1 ноября импорт российского газа был сокращен в три раза, при этом "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" 64 миллиона долларов предоплаты для продолжения закупок.

По словам главы "Нафтогаза", украинский госхолдинг ждет от "Газпрома" дальнейших предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года. При этом он уточнил, что цена в 227 долларов за 1 тысячу кубометров будет действовать до конца 2015 года, а в дальнейшем может снижаться. Европейский газ для Украины, по словам Коболева, также может быть дешевле нынешней цены.

Средневзвешенная цена на импортный газ для Украины из ЕС и России в III квартале 2015 года снизилась по сравнению со II кварталом 2015 года на 2 доллара - до 266 долларов за тысячу кубометров.