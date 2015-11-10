Глава "Нафтогаза" рассказал, за сколько лет Украина станет независимой от импорта газа

Украина располагает достаточными возможностями для того, чтобы уже через пять лет стать независимой от импорта газа, сообщил журналистам глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В течение 5 лет Украина может сделать две вещи: у нас есть потенциал сократить потребление газа на 10 миллиардов кубометров, и у нас есть потенциал увеличить собственную добычу газа примерно на ту же цифру, - сказал Коболев. - Если это произойдет, то импорт газа будет составлять "ноль". То есть, на протяжении 5 лет для Украины вполне реально стать независимой от импорта газа".

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общим объемом потребления 40 миллиардов кубометров и объемом импорта 25 миллиардов кубометров.

Согласно балансу газа на 2014 год, объем потребления составлял порядка 53 миллиарда кубометров.

В 2014 году Украина сократила собственную добычу природного газа по сравнению с 2013 годом на 4,7% - до 20,5 миллиарда кубометров с 21,5 миллиарда кубометров.