"Энергоатом" и Westinghousе подписали соглашение для внедрения американского топлива на ЗАЭС

Как отметили в «Энергоатоме», документ предусматривает временный ввоз тестовой модели ВЕACON в Украину.

«Соглашение было подписано 5 ноября в Южноукраинске, где при участии топ-менеджмента Westinghouse и «Энергоатома» состоялось расширенное заседание оперативного штаба по вопросам внедрения модернизированного топлива Westinghouse», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, установка комплекса BEACON TSM на Запорожской АЭС предваряет расширение сотрудничества между «Энергоатомом» и Westinghouse по использованию топлива ТВС-WR на энергоблоках станции.

Обеспечение работы смешанной активной зоны реактора требует модернизации систем внутриреакторного контроля. Ранее такая модернизация была произведена на блоке №3 Южно-Украинской АЭС, в активной зоне которого с 2005 года эксплуатируются топливные сборки двух производителей – российской компании «ТВЭЛ» и американской Westinghousе.

Как отметили в «Энергоатоме», в случае положительного решения Государственной инспекции по ядерному регулированию об использовании американского ядерного топлива на украинских АЭС «Энергоатом» в 2016 году намерен приобрести у Westinghousе 5 поставок свежего топлива: 2 – для Южно-Украинской АЭС и 3 – для Запорожской АЭС.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, заплатит Харьковскому физико-техническому институту 16,85 млн грн за услуги по научно-техническому сопровождению расширения эксплуатации американского ядерного топлива компании Westinghouse на энергоблоках Запорожской АЭС.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.