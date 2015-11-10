Международное энергетическое агентство: нефть будет дешевой до 2040 года

Цены на нефть даже в долгосрочной перспективе не вернутся к $100 за баррель несмотря на вероятное хроническое недоинвестирование в отрасли, а в среднесрочной перспективе рынок ждет устойчивое превышение добычи над спросом. Таковы основные выводы годового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу, до 2020 г. спрос на нефть будет расти лишь на 1% в год. Этого недостаточно, чтобы выбрать даже существующий избыток предложения, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. Помимо этого МЭА ожидает, что снижение спроса за счет роста потребления "чистых" энергоресурсов и энергосбережения погасит противоположный эффект низких цен на энергоносители.

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МЭА указывает, что волна роста потребления энергоресурсов, поднятая индустриализацией Китая и других развивающихся стран, очевидным образом иссякает. "Мы приближаемся к концу беспрецедентной в истории 15-летней эпохи непрерывного роста потребления энергии, - заявил FT исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. - Мировой спрос снижается в результате принятых мер повышения энергоэффективности и борьбы с изменением климата".

МЭА, в соответствии с базовым сценарием, не ждет, что цена нефти достигнет $80 за баррель до 2020 г. Сценарий низких цен, который также весьма вероятен, - это нефть по $50 до 2020 г., причем отметка в $85 за баррель будет достигнута лишь к 2040 г. Рост потребления за весь период 2020 - 2040 гг. не превысит 5%. Таким образом к 2040 г. спрос вырастет до 103,5 млн б/с по сравнению с 94,5 млн б/с в 2015 г. К 2040 г. США, Евросоюз и Япония совместно сократят спрос на нефть примерно на 10 млн б/с.

МЭА отмечает, что негибкая политика ОПЕК, не желающей сокращать добычу, делает сценарий низких цен более вероятным.

Рост добычи нефти странами вне ОПЕК прекратится к 2020 г., говорится в докладе МЭА. Капиталовложения в нефтяную отрасль уже упали на 20% в текущем году, этот тренд приведет к снижению добычи вне ОПЕК до уровня около 55 млн б/с до 2020 г., прогнозирует агентство. В США добыча сланцевой нефти начнет сокращаться в начале следующего десятилетия после достижения пика 5 млн б/с.