Суд назвал незаконным решение Нацкомиссии о повышении тарифов на газ для населения

Окружной административный суд Киева признал незаконным постановление Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 3 марта 2015 года о повышении тарифов на газ для населения, так как решение было принято с превышением полномочий комиссии.

Об этом говорится в решении суда от 3 ноября 2015 года.

Согласно документу, иск был подан тремя лицами к НКРЭКУ, президенту Украины, Кабмину, Министерству юстиции и НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в материалах дела, в указе президента Украины Петра Порошенко о создании НКРЭКУ отсутствует положение о правопреемстве комиссии после ликвидации двух предыдущих ведомств, отвечавших ранее за тарифы на энергоресурсы.

При этом, как отмечает суд, Конституция Украины не предусматривает условий и порядка правопреемства соответствующих национальных комиссий.

«Указанное свидетельствует об обоснованности утверждений истцов о невозможности лицом, которое не является правопреемником предыдущего органа, изменять, отменять акты такого органа, который находится в процессе ликвидации или ликвидирован. Это нарушает основы правовых принципов, в частности, юридической определенности», - говорится в постановлении суда.

Кроме того, суд установил, что назначенный президентом в конце 2014 года главой НКРЭКУ Дмитрий Вовк не имел права подписывать постановление о повышении тарифа на газ для населения, поскольку он находился в статусе исполняющего обязанности.

«Указанная норма закона не предусматривает такого должностного лица, как исполняющий обязанности председателя, и соответствующих его полномочий, следовательно, полномочиями на подписание соответствующего решения НКРЭКУ наделен исключительно председатель, а не исполняющий обязанности председателя», - отмечается в постановлении суда.

«Поэтому обжалуемое постановление принято с превышением властных полномочий, установленных законами», - говорится в решении суда.

Таким образом, суд признал незаконным постановление НКРЭКУ от 3 марта 2015 года о повышении тарифов на газ для населения. При этом суд не отменил данное решение НКРЭКУ.

Также суд обратил внимание, что НКРЭКУ получила право устанавливать тарифы на газ для населения лишь с 1 октября 2015 года, когда вступил в силу новый закон о рынке природного газа Украины.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.