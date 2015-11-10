"Видродження" поддержит законопроект об удешевлении стоимости газа для населения

Поддержать проект закона №2835 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости газа для населения" и таким образом выявить реальную заботу депутатов о материальном состоянии украинцев призвал сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь.

"Перед выборами и во время выборов все политические силы обещали людям, что будут решены вопросы по снижению тарифов, чтобы дать возможность каждой семье сегодня нормально перезимовать и получить возможность оплатить платежки, которые сейчас приходят каждой семье. Мы требуем поставить на голосование этот законопроект и чтобы своим голосованием каждая фракция показала, как она поддерживает людей ", - заявил Бондарь.

Партия "Видродження" единогласно проголосует за этот законопроект, чем засвидетельствует свои реальные намерения по решению проблем рядовых украинцев, отметил депутат.

"И мы покажем, что добивались решения этого вопроса и мы его поддержали, чтобы в конце решилась проблема со снижением тарифов. Чтобы реально осуществлялась социальная защита людей, а не пустые разговоры, которые сегодня мы слушаем в зале под прикрытием каких-то социальных гарантий и так далее ", - заявил Бондарь.