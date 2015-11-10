ВР отказалась снижать ренту на добычу газа – отправила законопроект на повторное чтение

Верховная Рада сегодня, 10 ноября, не смогла принять во втором чтении депутатский законопроект, предусматривающий снижение в два раза ставок рентной платы для газодобывающих компаний за пользование недрами, и перенесла его рассмотрение на 12 ноября для проведения дополнительных консультаций.

За соответствующее предложение по законопроекту №2835 проголосовали 310 депутатов.

Напомним, одобренным в первом чтении законопроектом предлагалось, в отличие от отклоненного правительственного, снизить налогообложение для всех компаний, включая крупнейшего газодобытчика в Украине – госкомпанию «Укргазвыдобування».

Данный законопроект предполагает снижение рентных ставок на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 км, до 29% с 55% (в случае «Укргазвыдобування» - с 70%). Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 км, - до 14% с 29%.

При этом, после ряда дискуссий, авторы законопроекта решили сохранить 70% ренту на добычу природного газа по договорам о совместной деятельности, когда частные компании берут в разработку государственные месторождения, на которых уже велась добыча газа.

Кроме того, документ устанавливает нулевую ставку сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ, что в совокупности с другими мерами позволит снизить цену на газ для населения. В настоящее время ставка сбора составляет 4%.

В ходе обсуждения законопроекта в парламенте председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила внести правку, которая предполагает постепенное снижение ставки для «Укргазвыдобування» с 70% до 29%.

«Правка была поддержана депутатами, в том числе из «Народного фронта», которая касается постепенного снижения ставки ренты для «Укргазвыдобування», - сказала Южанина.

По ее словам, правка предполагает, что с момента вступления закона в силу и до 30 июня 2016 года ставка будет находиться на уровне 70%, с 1 июля 2016 года по 31 марта – 55%, и с 1 апреля 2017 года ставка будет установлена в размере 29%. Как отметил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, данная поправка может сохранить субсидии на природный газ для населения. При этом множество депутатов раскритиковали данное предложение.

В свою очередь, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила правку, поддержанную руководителями пяти фракций Рады, за исключением «Народного фронта», которая предполагает снижение ставки для «Укргазвыдобування» сразу до 29%, а также обязует правительство снизить тарифы на отопление и природный газ для населения пропорционально снижению рентной ставки. Данная поправка также не была поддержана в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко заявил, что бюджет Украины недополучит 17 млрд грн в 2016 году, если будет уменьшена рента на добычу газа для крупнейшего украинского газодобытчика – госкомпании «Укргаздобыча».

По словам Диденко, правительство предлагает оставить для «Укргаздобычи» рентную ставку 70% и снизить её до 55% и 40% с 1 апреля 2016 года и 1 января 2017 года соответственно. В то же время, правительство поддерживает снижение ренты для частных компаний до уровня 29% и 14% в зависимости от глубины добычи.

Справка УНИАН. В конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

После этого ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине, что, по их мнению, приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.