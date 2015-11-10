Яценюк предложил решить вопрос тарифов на заседании с участием Порошенко и глав фракций

Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте.

«Я первый заинтересован в том, чтобы решение было найдено. Но оно должно отвечать не просто желанию иметь низкие тарифы, а экономическим расчетам. Решение по тарифам должно иметь расчет, а не эмоции или желание сделать полпроцента политического рейтинга, - отметил Яценюк. - Все были бы заинтересованы в том, чтобы газ вообще был бесплатным. Но бесплатного газа не существует. Он в Европе стоит 250 долларов. Не 500, как по российскому контракту, а 250, как мы его сегодня покупаем. Хотелось бы, чтобы и бензин был вдвое дешевле мировых цен. Хотелось бы, чтобы и колбаса была бесплатная, чтобы и водку даром раздавали. Но нет такого».

Яценюк напомнил, что год назад коалиция взяла на себя ответственность за соответствие тарифов рыночным ценам на газ «плюс НДС и транспортировка топлива». Однако правительство, по словам Яценюка, нашло возможность установить социальную норму по расчетной цене не в 7200 грн, а в 3600 грн на весь отопительный сезон.

В этой связи Яценюк предложил коалиции снизить градус агрессии и провести соответствующие политические и экономические консультации, и в четверг, 12 ноября, найти окончательное решение.

Ранее глава правительства предложил проработать вопрос снижения ренты для добывающих предприятий. По его мнению, резкое снижение ренты для всех без исключения предприятий лишит украинцев возможности пользоваться льготной ценой газа в отопительный период.