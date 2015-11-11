Гройсман: завтра пройдут консультации Кабмина с депутатами по вопросу уменьшении ренты на газ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Гройсман выразил сожаление из-за того, что Верховная Рада не смогла принять решение относительно уменьшения ренты на газ, вместе с тем отметив, что было найдено компромиссное решение относительно рассмотрения этого вопроса в четверг.

«Завтра должны состояться серьезные консультации правительства с политическими фракциями, экспертами для того, чтобы закон об уменьшении ренты на газ в четверг был окончательно принят и соответствовал двум критериям: первое - это реальное удешевление газа для людей, вторая позиция - чтобы он не подыгрывал на этом достаточно сложном вопросе олигархическим кланам, которые занимаются газом», - заявил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 10 ноября, не смогла принять во втором чтении депутатский законопроект, предусматривающий снижение вдвое ставок рентной платы для газодобывающих компаний за пользование недрами, и перенесла его рассмотрение на 12 ноября для проведения дополнительных консультаций.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк предложил обсудить вопрос величины и реалистичности коммунальных тарифов на расширенном совещании с участием президента и глав парламентских фракций.

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция не будет принимать участия в голосованиях парламента, пока не будет проголосован закон №2835 об уменьшении ренты на добычу газа, который снизит тарифы для людей.