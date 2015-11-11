Новости из США и Японии возобновили обвал на рынке нефти

На мировых торгах в среду, 11 ноября, цены на нефть продолжают снижаться на фоне статданных из США.

Согласно данным Интерконтинентальной биржи в Лондоне, фьючерсы на Brent подешевели на $0,40 - до $47,25 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,02, до $43,76, упав в начале торгов в Азии до двухнедельного минимума.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство: нефть будет дешевой до 2040 годаЗапасы нефти в США, по данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе выросли на 6,3 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 1 миллион баррелей, передает Reuters.

Кроме того, уверенность среди японских производителей в ноябре снизилась третий месяц подряд до минимального уровня более чем за два года. Производители опасаются, что в японской экономике началась рецессия из-за снижения спроса за рубежом, прежде всего в Китае.

По мнению аналитиков банка BNP Paribas, ОПЕК сохранит добычу нефти на текущем уровне, чтобы не потерять долю мирового рынка.

"По мере приближения совещания ОПЕК 4 декабря будет все больше рассуждений о дальнейших действиях картеля. Мы не ждем от совещания ОПЕК сюрпризов, организация продолжает экспериментировать, позволяя цене внести корректировки в баланс мирового рынка нефти", - говорится в отчете BNP Paribas.