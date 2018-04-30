Глава концерна "Ядерное топливо": Украина должна выйти на самообеспечение ураном

Украина, по данным World Nuclear Association, занимает 10 место в мире по добыче и переработке урановой руды. При этом добываемые ежегодно около 1 тыс. тонн данного вида полезного ископаемого покрывают лишь треть потребностей 15-ти атомных энергоблоков страны. Украина не имеет собственного производства ядерного топлива. Поэтому закупает его ежегодно на сумму около 500 млн долл. у российской компании ТВЭЛ. С 2014 года госкомпания «Энергоатом» начала закупать топливо еще и у американской Westinghouse, планируя постепенно увеличивать его поставки.

Между тем, в 2011 году Украина сделала шаг к созданию собственного производства ядерного топлива - государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале СП распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат украинской компании, а 50%-1 акция – российской. По мнению украинских экспертов, проект был навязан Россией для сохранения ее монополии в ядерной энергетике Украины.

В 2015 году завод должен был заработать, но на протяжении нескольких лет строительство так и не началось, а после бегства президента Виктора Януковича и части его чиновников проект и вовсе был заморожен.

Осенью 2015 года министр энергетики Владимир Демчишин заявил о намерении Украины выйти из совместного с Россией проекта. При этом российская компания ТВЭЛ сообщила, что не получала от украинской стороны каких-либо писем на эту тему.

Чтобы разобраться в ситуации УНИАН обратился к назначенному в апреле 2014 года генеральному директору госконцерна «Ядерное топливо» Сергею Дроботу.

Сергей Анатольевич, так в каком состоянии завод по производству ядерного топлива?

Проект на сегодняшний день фактически приостановлен. Строительно-монтажные работы не ведутся. До апреля 2014 года была определена площадка для строительства, оформлен земельный участок, разработан проект и начата реализация подготовительных работ. По графику, подготовительные работы должны были быть закончены еще в марте 2014 года. Однако в результате нерационального использования денежных средств бывшим руководством и невыполнения условий договора подрядчиком выполнена только половина работ. Проект строительства завода в 2013 году прошел государственную экспертизу и передан на согласование государственным органам исполнительной власти.

Ранее Украина и Россия внесли по 80 млн гривен в уставный капитал завода. Сколько из этой суммы уже освоено?

Полученные от акционеров денежные средства на протяжении 2013-2014 годов освоены заводом в полном объеме, а именно: на капитальные инвестиции направлено порядка 80% (проектирование, строительство, оборудование), на административные расходы – 20%.

После моего назначения в 2014 году госконцерном «Ядерное топливо» было инициировано проведение ревизионной комиссией завода проверки использования денежных средств бывшим руководством. В ходе проверки было выявлено достаточно большое количество фактов неэффективного использования средств акционеров. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, в том числе, в прокуратуру Кировоградской области. Теперь ждем результатов расследования.

Значит, есть вопросы к освоению средств?

Вопросы есть, ответов нет. Ведь руководство завода в конце 2014 года уволилось по собственному желанию без фактической передачи дел, при этом оставив большое количество проблемных вопросов, заниматься которыми теперь приходится новому руководству предприятия и акционерам.

Выходит, что предыдущее руководство просто сбежало?

Формальная сторона увольнения была выдержана, только фактическое прекращение обязанностей произошло задолго до этого. Рассматривать заявление об увольнении пришлось уже без руководителя предприятия и его заместителей. Руководителем завода до декабря 2014 года был Арсирий Руслан Викторович (ранее Арсирий занимал должность генерального директора энергоснабжающей компании «Луганское энергетическое объединение» российского бизнесмена Константина Григоришина - УНИАН). Он был избран наблюдательным советом завода в 2013 году по предложению украинской стороны. Заместителями директора (финансовым и техническим) были назначены кандидаты по предложению российской стороны.

Помимо вопросов к бывшему руководству, есть вопросы и к подрядным организациям. Часть авансированных денежных средств до сих пор ими не отработана, в результате чего у предприятия возникла дебиторская задолженность. Сейчас заводом поданы в суд исковые заявления к подрядной организации о взыскании этих средств.

В 2013 году завод осуществил предоплату российской компании «ТВЭЛ» за оборудование. Ее размер – порядка 18% от суммы договора, что составляет 25% от суммы взносов акционеров. На сегодняшний день оборудование не поставлено.

Также нерешенным остается вопрос передачи заводу технологии на производство ядерного топлива на правах неисключительного пользования. Условия, предложенные российской стороной, существенно ограничивают свободу хозяйственной деятельности предприятия и создают зависимость от российских производителей.

Когда ТВЭЛ должен был подписать договор о передаче технологии?

Предполагалась поэтапная передача технологии, на первой стадии – технология производства тепловыделяющих элементов и топливных сборок. Она должна была быть передана до 2015 года.

Министерство энергетики не раз заявляло о намерении построить завод по производству ядерного топлива, несмотря на неудачный опыт с Россией. Планы сохраняются?

На протяжении 2015 года концерном был разработан проект концепции государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на 2016 – 2020 годы. Оценка его эффективности проведена при участии Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института стратегических исследований, Центра Разумкова. Исходя из полученных результатов, реализация программы характеризуется позитивными макроэкономическими и межотраслевыми эффектами.

Сейчас проект концепции прошел все согласования в центральных органах исполнительной власти и находится на рассмотрении Кабинета министров. Надеюсь, что концепция в ближайшее время будет одобрена правительством. Строительство завода мы закладываем в предложенный вариант концепции.

На сегодня мировой рынок производства ядерного топлива переживает не лучшие времена - большое количество мощностей подобных заводов не задействованы. Возникает вопрос рентабельности такого производства в Украине…

По нашему мнению, собственное производство ядерного топлива будет рентабельным. Учитывая тенденции развития отечественной атомной энергетики, выписанные в концепции, решения по строительству завода согласованы с конечным потребителем – НАЭК «Енергоатом».

Где планируется закупать технологию для завода? Рынок - узкий, если не у российского ТВЭЛ, то может у американского Westinghouse?

Технология - это комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами. Вопрос выбора технологии – это не вопрос выбора партнера. При выборе технологии необходимо ориентироваться на возможность и перспективы ее использования, условия передачи или продажи, а также стоимость.

Кроме завода у концерна есть еще и уранодобывающие активы. Украина входит в десятку стран по запасам урановой руды, но при этом лишь на треть обеспечивает собственные потребности. Какие планы по увеличению добычи урана?

Согласно концепции, которую планируется реализовать, к 2020 году мы должны выйти на 100% обеспечение потребности атомных электростанций Украины в концентрате природного урана.

Сколько средств необходимо вложить для достижения этой цели?

В целом, на реализацию концепции предусмотрено 9 млрд гривен, из них порядка 6 млрд - на развитие уранового производства. При этом, как минимум, 2,5 млрд гривен – собственные средства предприятий-участников.

Артем Белоусов (УНИАН)