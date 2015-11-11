Украина за десять месяцев сократила потребление газа на 19%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа промышленностью за 10 месяцев сократилось на 24,1% – до 9,1 млрд кубометров, населением и бюджетными учреждениями – на 21,5%, до 9,249 млрд кубометров, предприятиями теплокоммунэнерго - на 7,2%, до 4,963 млрд кубометров.

Напомним, «Укртрансгаз» прогнозирует падение потребления природного газа в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 20%, до 34 млрд куб. м.

По словам главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, сокращение потребления газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины оккупированных районов Донбасса и падением промышленного производства.

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Также Украина в январе-октябре 2015 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 12% - до 97,7 млрд кВт-ч со 110,8 млрд кВт-ч.

По данным министерства, промышленность за 10 месяцев 2015 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с январем-октябрем 2014 года на 18% - до 41,7 млрд кВт-ч. Сельхозпотребители за отчетный период сократили потребление на 4%, - до 2,8 млрд кВт-ч; транспорт – на 9,1% (до 5,5 млрд кВт-ч); коммунальные предприятия – на 8,1% (до 12,4 млрд кВт-ч); население – на 5,9% (до 29,9 млрд кВт-ч); другие потребители - на 8,5% (до 5,4 млрд кВт-ч).

Производство электроэнергии, по данным министерства, за 10 месяцев 2015 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 13,5%, - до 129,5 млрд кВт-ч.

Доля атомных электростанций в производстве электроэнергии в Украине за отчетный период увеличилась по сравнению с январем-октябрем прошлого года до 56% с 48%, доля тепловых электростанций, наоборот, уменьшилась до 35% с 42%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году сократила потребление электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 4,8% - до 134,7 млрд кВт/ч, при этом ее производство снизилось на 6% - до 181,9 млрд кВт/ч.