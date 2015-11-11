Украина увеличивает импорт газа из ЕС и сокращает его закупки в России

По данным словацкой компании Eustream, Украина 8 ноября импортировала 20,662 млн куб. м газа, 9 ноября – 22,977 млн куб. м, 10 ноября – 27,07 млн кубометров. Заявка Украины на 11 ноября составляет 28,6 млн куб. м.

В то же время, по данным оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», суточные объемы импорта газа из РФ сокращаются. Так, 7 ноября Украина импортировала 42,303 млн куб. м российского газа, 8 ноября – 24,097 млн куб. м, 9 ноября – 10,069 млн куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ждет от российского газового монополиста «Газпрома» предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, цена на европейский газ будет снижаться и до конца текущего года, и в 2016 году.

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При этом глава "Нафтогаза" отметил, что цена на российский газ в 227 долл. за 1 тыс. кубометров будет действовать до конца 2015 года.