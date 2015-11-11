Ривненская АЭС подключила к сети энергоблок №3

Ривненская атомная электростанция сегодня, 11 ноября, подключила к энергосети страны блок №3 после завершения текущего ремонта, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

"11 ноября в 11:40 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети после проведения текущего ремонта в рамках действующего суммарного ограничения мощности РАЭС. Сейчас идет плановое повышение мощности энергоблока", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 14:00 11 ноября в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2200 МВт. Действуют диспетчерские ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина намерена 11 ноября остановить импорт электроэнергии из России благодаря подключению к энергосети блока №3 Ривненской АЭС, который находится в текущем ремонте.

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Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.