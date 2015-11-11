В РФ рассказали, от чего будет зависеть скидка на газ для Украины

Предоставление скидки на российский газ "Нафтогазу Украины" в первом квартале 2016 года будет зависеть от рыночной конъюнктуры цен, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передают РИА Новости.

"Все будет зависеть от цен, которые будут складываться на рынке. Сейчас трудно сказать. Вы видите, что скидка для того, чтобы привести цену к рыночной, снизилась почти до нуля, в четвертом квартале это 20 долларов всего… Поэтому будет зависеть от того, как будет складываться по формуле, и какая рыночная цена будет ",- сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить "Нафтогазу" скидку на газ в первом квартале.

В четвертом квартале цена российского газа для Украины с учетом скидки составляет 227,36 доллара за тысячу кубометров.

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Как сообщал УНИАН, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что холдинг намерен закупать российский газ только по мере необходимости и по приемлемой цене.

"Мы будет оплачивать российский газ по мере необходимости. Нам надо – мы покупаем, нам не надо – мы не покупаем. Когда мы видим конъюнктуру благоприятную, мы покупаем. – Если мы считаем, что цена будет снижаться, то зачем покупать сейчас то, что через неделю будет дешевле?", – сказал Коболев.

Украина, следуя трехсторонним брюссельским договоренностям, 31 октября завершила закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

С 1 ноября импорт российского газа был сокращен в три раза, при этом "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" 64 миллиона долларов предоплаты для продолжения закупок.

По словам главы "Нафтогаза", украинский госхолдинг ждет от "Газпрома" дальнейших предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года. При этом он уточнил, что цена в 227 долларов за 1 тысячу кубометров будет действовать до конца 2015 года, а в дальнейшем может снижаться. Европейский газ для Украины, по словам Коболева, также может быть дешевле нынешней цены.

Средневзвешенная цена на импортный газ для Украины из ЕС и России в III квартале 2015 года снизилась по сравнению со II кварталом 2015 года на 2 доллара - до 266 долларов за тысячу кубометров.