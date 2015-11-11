Die Welt: из-за дешевой нефти человечество становится опасно ленивым

В статье Нандо Зоммерфельдта и Хольгера Цшепица под названием «Дешевая нефть делает человечество опасно вялым», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что прогноз Фатиха Бирола порадует многих людей. Начальник парижского энергетического агентства (МАЭ) ожидает, что эра дешевой нефти будет продолжаться в течение десятилетий. Может пройти еще 25 лет, пока цена барреля нефти поднимется до $80.

То, что кажется хорошей новостью для автомобилистов, потребителей энергии и авиакомпаний, вероятно, дорого обойдется миру. Поиск альтернативных источников энергии почти прекратился. Дешевая энергия делает человечество ленивым.

Например, производители самолетов, которые из-за высоких цен на топливо в последние годы постоянно разрабатывали модели, экономящие горючее, благодаря таким прогнозам, чувствуют гораздо меньше давления. Из-за постоянно низких цен, они могут и дальше успешно продавать текущие авиационные технологии.

Тот факт, что зеленая революция отменяется, – далеко не единственная опасность. Если из-за низкого уровня цен нефтяные транснациональные корпорации начнут меньше инвестировать и не будут разрабатывать новые месторождения, энергетический рынок в будущем будет уязвим к «нефтяным шокам», как в 70-е годы. Тогда стремительный рост котировок неоднократно создавал серьезные экономические трудности.

Отчет МЭА должен серьезно встряхнуть политику. Прогнозы могут заставить обсудить эту проблему на Конференции ООН по изменению климата, которая начнется менее чем через три недели в Париже. Если цена ископаемого топлива постоянно будет оставаться низкой, то отказ от использования угля дорого обойдется экономике. «Очарование» свободных от CO2 источников, как энергия солнца, ветра или воды, несоразмерно с ценами на традиционные источники энергии. Поэтому эксперты в вопросах климата требуют, чтобы в случае сомнений, государство вмешалось и изменило соотношение цен.

Борьба с фракингом

«Для успешной политики в области климата необходимо такое условие: тот, кто хочет использовать скудное пространство атмосферы, должен платить», говорит Оттмар Эденхофер, директор научно-исследовательского института и один из ведущих экономистов в Германии. «Таким образом, энергия угля, нефти и газа должна быть дороже. Нам нужно установить цены на выбросы CO2, либо использовать налоги или эффективную эмиссионную коммерческую систему».

Эденхофер может использовать отчет МЭА для подкрепления своих требований о вмешательстве правительства. Согласно анализу энергетического агентства, то обилие нефти, которое сейчас оказывает давление на цены, рынок поглотит только к 2020 году. Тогда, как прогнозируют эксперты в своем новом базовом сценарии, цена за баррель снова вырастет до $80. Тем не менее, есть и возможность того, что цена останется очень низкой до 2040 года.

С середины 2014 года в течение нескольких месяцев цены на нефть упали наполовину и сейчас находятся на уровне $50 за баррель (159 л). Причиной этому, прежде всего, является огромное предложение организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), во главе с Саудовской Аравией, которые таким образом хотят бороться с конкурентами в США, добывающими нефть с помощью технологии фракинга. Все вместе нефтедобывающие страны в настоящее время производят примерно 96 млн баррелей – на два миллиона баррелей больше спроса. Это перепроизводство является причиной низких цен.

Потребители извлекают выгоду от длительного периода низких цен на нефть, сказали в МЭА. Однако, возрастает опасность зависимости от небольшого числа производителей. При цене в $50, добыча сланцевой нефти в США больше не рентабельна. Только страны-производители на Ближнем Востоке еще могут получать прибыль от добычи.

Яд для прогресса

По мнению экспертов МЭА, возможен сценарий, согласно которому экономика будет зависеть от этого кризисного региона, как в 70-е годы, – с соответствующими последствиями. Четыре десятилетия назад, арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти Западу и, таким образом, толкнули мировую экономику в глубокую рецессию.

По мнению МЭА, также растет опасность внезапного и резкого роста цен. Низкие цены на нефть не дают повода расслабиться, сказал глава МЭА Бирол. Напротив: «Сейчас самое время вооружиться против будущих, потенциальных угроз».

Это верно также с технологической точки зрения. Поскольку поиск альтернативного энергоснабжения запустил интенсивный цикл обновления. В связи с экономическим давлением, авиакомпании, судоходные и транспортные компании вынуждены быстро обновлять свои флоты. Это давление значительно ниже, когда нефть постоянно остается дешевой. Например, производитель таких самолетов, как Airbus, интенсивно работает над новыми материалами.

Компания хочет, чтобы внутри самолеты были похожими на скелеты птиц. Все эти нововведения дорогостоящие, и их экономическая необходимость постоянно ставится под сомнение. Если меньше авиакомпаний будут нуждаться в совершенно новых типах самолетов, так как нет большой необходимости экономить топливо, то сократятся инвестиции в новые идеи. Сектор замедляет свой темп инноваций. Дешевая энергия парализует прогресс – повсюду.