"Нафтогаз" начал согласовывать с МВФ снижение тарифов на газ для населения

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласовывает с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом (МВФ) вопрос снижения максимального тарифа на газ для населения в случае падения цены импортного газа ниже 209 долларов/тысячу кубометров.

Об этом сообщил журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Когда у нас цена импорта снизится ниже 209 долларов, то у правительства возникнет возможность, если на это будет согласие МВФ, … эти 7,188 тысяч гривень/тысячу кубометров газа можно будет опускать", - сказал он.

По словам Коболева, стоимость газа в размере 209 долларов/тысяча кубометров эквивалентна 5 044 гривни (при прогнозном курсе гривни на 2016 год в 24,1 гривни/доллар), что с учетом расходов на транспортировку потребителю и других издержек приводит цену газа к действующему тарифу.

При этом он подчеркнул, что в МВФ отправлен запрос по поводу возможного пересмотра тарифов при падении цены на газ ниже 209 долларов/тысяча кубометров.

"Посмотрим, что они скажут, если так произойдет", - добавил глава "Нафтогаза".

Кроме того, он сообщил, что по итогам января 2016 года будет изучено реальное потребление газа населением. По его словам, на основании этих показателей, вероятно, будет произведена корректировка льготных объемов газа (1 200 кубометров на один сезон для одного домохозяйства).

"Только поймем, что 1 200 кубометров недостаточно, будем предлагать правительству увеличить объем", - резюмировал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 гривень за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 кубометров газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 гривень за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Позже Кабинет министров Украины изменил социальную норму потребления газа с ежемесячных 200 кубометров на 1 200 кубометров на 6 месяцев отопительного сезона для домохозяйств, использующих газ для отопления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 гривни за Гкал.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора Украины – Международный валютный фонд.