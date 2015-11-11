На "Северном потоке" временно перекрыли газ: Военные ликвидируют обнаруженный подводный аппарат

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Им приходится работать в условиях сильного ветра, поэтому никакого четкого графика окончания работ установлено не было. Компания Nord Stream AG оценила профессиональное и оперативное содействие со стороны шведских вооруженных сил», - сообщили в компании.

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Уточняется, что военные ликвидируют некий подводный аппарат, обнаруженный рядом с газопроводом. Транспортировка газа будет возобновлена, когда объект будет устранен.

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Как заявляют в Nord Stream, этот аппарат - дистанционное устройство для обезвреживания мин. Оно используется одноразово - при обезвреживании взрывается сам аппарат.

Шведские военные не исключают возможность саботажа.