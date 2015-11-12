Нефть марки Brent торгуется около $46 за баррель

По состоянию на 9:00 мск на Интерконтинентальной бирже в Лондоне стоимость декабрьского фьючерса на североморскую смесь Brent упала почти на 3% до $46,1 за баррель, сообщают Ведомости.

На то же время стоимость декабрьского фьючерса на легкую нефть WTI опустилась более чем на 2% до $43,2 за баррель.

Нефтяной рынок продолжает реагировать на статистику, опубликованную Американским институтом нефти (API). Согласно данным API, запасы коммерческой нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 6,3 миллиона баррелей.

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Как сообщал УНИАН, ОПЕК прогнозирует пониженный спрос на свою нефть в ближайшие годы.

В докладе картеля прогнозируется небольшое снижение добычи до 2019 года, а среднегодовая цена корзины нефти, добываемой в странах ОПЕК, по расчетам организации, составит 55 долларов за баррель в этом году и будет расти на 5 долларов в год до 80 долларов в 2020 году.

ОПЕК установила ограничение на добычу в 30 миллионов баррелей в сутки, но реальное производство превышает этот объем. Организация обсудит политику в области добычи на совещании 4 декабря.

В докладе предсказывается рост рыночной доли и добычи ОПЕК после 2020 года за счет сокращения производства сланцевой нефти и газоконденсатных жидкостей.