Украина прекратит закупать электроэнергию из России с 13 ноября

Украина 13 ноября остановит импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления информационной политики госкомпании "Укрэнерго" Зиновий Буцьо.

"Импорт сегодня осуществляется, а завтра он будет остановлен в связи с завершением ремонта и запуском ривненского блока в работу", - сказал он.

При этом Буцьо отметил, что сегодня из России электроэнергия импортируется в объеме 400 МВт, что вдвое меньше, чем в предыдущие дни.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина намерена 11 ноября остановить импорт электроэнергии из России благодаря подключению к энергосети блока №3 Ривненской АЭС.

Как и планировалось, блок станции был подключен к сети 11 ноября.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.