Bloomberg: за нефтяным соперничеством России и Саудовской Аравии скрыта еще большая угроза со стороны Ирана

В статье Дины Хренниковой под названием «За нефтяным соперничеством России и Саудовской Аравии скрыта еще большая угроза со стороны Ирана», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что Саудовская Аравия начала поставлять нефть на традиционно российские рынки, такие как Польша и Швеция, но поставки в Европу одного из крупнейших в мире экспортеров не увеличатся настолько, чтобы снизить цены, говорит консультант Stratfor. Но резкий подъем иранского экспорта после отмены санкций может подорвать стоимость российских поставок в регион уже в следующем году, по данным KBC Advanced Technologies.

Ужесточение конкуренции в Европе, рынке сбыта для почти 70% российского экспорта нефти, происходит в то время, когда страна уже борется с рецессией. Продажи нефти и газа составляют примерно половину государственных доходов, и резкое снижение цен на сырье усилило экономический удар, который нанесли международные санкции, введенные из-за кризиса в Украине. Ппосле ядерной сделки с мировыми державами, увеличение экспорта из Ирана может ухудшить ситуацию.

«НПЗ Восточной Европы адаптированы к переработке российской нефти, смеси «Уралс», и схожей с этой смесью будет иранская нефть», сказал по телефону Майкл Найеби-Оскуи, старший энергетический аналитик по Ближнему Востоку и Южной Азии в Stratfor. Чтобы поставки Саудовской Аравии снизили цены, «их необходимо перенаправить из Азии в Европу, но сейчас мы ничего подобного не видим», сказал он.

Период до санкций

До того, как санкции заблокировали импорт в 2012 году, иранские поставки в Европу достигали около 600,000 баррелей в день, или 17% от производства. Министр нефти Биджан Намдар Зангане сказал, что как только ограничения будут сняты, приоритетом National Iranian Oil Co. будет возврат своей «потерянной доли» на рынке, независимо от того, как это повлияет на цены [на нефть].

«Иран собирается довольно агрессивно взяться за маркетинг», сказал по телефону из Женевы Дэвид Файф, глава отдела исследований и анализа в компании, торгующей нефтью, Gunvor Group Ltd. «Они хотят вернуть прежние позиции».

Бывшие клиенты в южной Европе уже проявили заинтересованность в возобновлении закупок иранской нефти. Hellenic Petroleum SA находится «в процессе инициирования диалога» с National Iranian Oil Co., равно как и «большинство западных компаний», сказал Василис Цаитас, представитель компании. Согласно данным их веб-сайта, Hellenic управляет тремя из пяти заводов в Греции с общей мощностью 341,000 баррелей в день.

Иранская альтернатива

«Иранская нефть снова будет рассматриваться в качестве альтернативы», если санкции будут сняты, сказал по электронной почте Игнасио Родригес-Солано, представитель компании Cia Espanola de Petroleos SAU (CEPSA). Компания руководит тремя испанскими заводами с общей мощностью около 520,000 баррелей в день.

Поставки из Ирана ранее покрывали 30% спроса Hellenic и 15% – CEPSA, и были частично заменены российским экспортом после введения санкций, заявляют в компании.

Возобновление поставок из Ирана в Европу повлияет на цену смеси «Уралс», основного экспортного сорта России, сказал Эхсан Уль-Хак, старший аналитик-консультант KBC. В Средиземном море, снижение цены сорта «Уралс» в отношении регионального ориентира Dated Brent, может достичь $1,50 за каждый баррель в следующем году, в 2015 году снижение составляло в среднем 80 центов, в таком случае, потери России могут достигать $420,000 в день, сказал он.

Нефть марки «Brent» подорожала на 7 центов до уровня $45,88 за баррель на лондонской ICE Futures Europe exchange в 9:21 утра по лондонскому времени.

Расширенное влияние

Потеря дохода в южной Европе достигнет примерно $153 млн, или 0,4% от прогнозируемых Россией доходов от экспорта нефти и газа за год, но колебание цен может в конечном итоге распространиться на другие рынки, включая северо-западную Европу, а это означает, что окончательные потери «могут быть намного больше», сказал уль-Хак.

После того, как Саудовская Аравия вошла на рынок Польши, Игорь Сечин, главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании ОАО Роснефть, на конференции в Москве в прошлом месяце обвинил ее в том, что она «активно сливает» нефть на традиционно российские рынки. Банк России в своем экономическом обзоре, опубликованном в четверг, заявил, что поставки саудовской нефти в Европу могут быть причиной снижения цены «Уралс» по отношению к Brent в северо-западной Европе, это представляет «дополнительные риски для российского экспорта, платежного баланса, и, прежде всего, – для бюджета России».

Хотя крупнейший производитель на Ближнем Востоке, возможно, и готовится к росту конкуренции в Европе, но практически нет признаков того, что он планирует значительное расширение. Королевство поставляет в Европу средние, легкие и экстра-легкие сорта нефти, в июле общий объем поставок составлял 780 000 баррелей в день, почти без изменений по сравнению со средним показателем второго квартала, по данным Международного энергетического агентства. Данные показывают, что Россия в этом же месяце поставила в регион в два раза больше «Уралса».

Интерес Саудовской Аравии в европейском расширении, вероятно, останется ограниченным, потому что в Азии по-прежнему лучшие цены и туда легче доставлять нефть, сказал уль-Хак.

План Ирана по увеличению производства до того уровня, который был до санкций, означает, что «ему придется искать дополнительные рынки, в том числе те, на которые нефть традиционно поставляет Россия», сказал Мехди Варзи, бывший иранский дипломат и руководитель консультационной фирмы Varzi Energy Ltd.