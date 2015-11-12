СБУ направила "Энергоатому" запрос о поездке должностных лиц компании в Брюссель

Об этом говорится в письме Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ к «Энергоатому», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, СБУ требует от «Энергоатома» предоставить материалы деловой переписки, факсограммы и протоколы служебных совещаний, предшествующих командировке, копии согласования командировки со стороны Министерства энергетики и угольной промышленности, программу, отчет о командировке, финансовые документы о расходах компании на поездку.

Кроме того, как отмечается в письме, СБУ заинтересовали журнал учета выездов секретоносителей «Энергоатома» за 2015 год, приказы о назначении на должности участников делегации компании и их должностные инструкции.

При этом причины, по которым требуется предоставить указанный перечень документов, СБУ не сообщает, ссылаясь на досудебное расследование в рамках уголовного производства.

В пресс-службе «Энергоатома» УНИАН сообщили, что не владеют информацией о наличии такого запроса от СБУ.

«Наши сотрудники, которые вошли в состав делегации, регулярно ездят за рубеж – на заводы Westinghouse, Holtec, на сессии МАГАТЭ и заседания ВАО АЭС. Некоторые представители делегации также неоднократно за последние годы бывали в России. И ни у кого никогда это вопросов не вызывало. Нынешняя поездка приурочена году с момента открытия представительства «Энергоатома» в Брюсселе, которое, заметьте, санкционировано Кабинетом министров», - сказали в пресс-службе компании.

По поводу самого факта появления такого запроса СБУ в компании отметили: «Это скорее психологическая атака, связанная с противостоянием отдельных политических групп влияния, в которое методично и, к счастью, безуспешно, пытаются втянуть «Энергоатом».

«Фактически в ходе визита мы презентовали в Европе потенциал Украины не только в атомной энергетике, но и в атомпроме – возможности украинских производителей в атомном машиностроении и АСУ ТП. Судя по интересу, который вызвали наши отечественные предприятия, мы надеемся, что украинские производители смогут выйти на европейский рынок», – добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» 28 октября в Брюсселе подписал ряд документов о сотрудничестве с европейскими компаниями.

В частности, «Энергоатом» намерен сотрудничать с бельгийскими компаниями Transnubel и Tractebel Engineering в вопросе транспортировки ядерного топлива в Украину, а также повышения безопасности отечественных атомных станций.

Госкомпании «Энергоатом» и «Турбоатом» 28 октября в Брюсселе подписали с американской компанией Holtec International меморандум о взаимодействии в проекте строительства Центрального хранилища отработавшего ядерного топлива, который предусматривает передачу «Турбоатому» технологий Holtec.

Кроме того, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский обсудил с генеральным секретарем Энергетической хартии Урбаном Руснаком вопросы развития атомной энергетики Украины и углубления кооперации между украинскими и европейскими предприятиями ядерно-энергетического сектора.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.